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16:45, 19 октября 2022Среда обитания

Ценные породы рыб в России оказались под угрозой исчезновения

«Российская газета»: ценные породы рыб в России оказались под угрозой исчезновения
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В случае снятия запрета на рубки в нерестоохранных полосах лесов ценные породы рыб окажутся под угрозой исчезновения. Внимание на ситуацию обратила «Российская газета» со ссылкой на письмо общественных советов при Росрыболовстве и Рослесхозе.

Опасность угрожает тихоокеанскому и атлантическому лососю, осетровым, сиговым и другим ценным видам пресноводных, проходных и полупроходных видов рыб, объем вылова которых составляет 500 тысяч тонн в год. Причиной этому послужила новая лесоустроительная инструкция, действие которой должно вступить в силу в марте 2023 года. В ней в сущности снимается запрет на рубки в нерестоохранных полосах лесов — они находятся в границах рыбохозяйственных заповедных зон (РХЗЗ) и занимают примерно одну пятую от всех защитных лесов в России (56,8 миллиона квадратных километров), а их фактически не существует. В случае отсутствия РХЗЗ будет возможна беспрепятственная вырубка лесов, что, по словам экспертов, грозит нарушением режима стока, обмелением, замутнением воды, заилением и долгосрочной деградацией участков для нереста.

Общественники призвали вице-премьера Викторию Абрамченко помочь предотвратить нависшую над рыбами угрозу и обеспечить сохранность нерестоохранных полос силами Министерства природных ресурсов и экологии, а Министерству сельского хозяйства поручить заняться подготовкой изменений в законодательстве, позволяющих сформировать РХЗЗ. В аппарате зампредседателя правительства объявили о получении письма и пообещали его рассмотреть.

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Начальник управления науки, образования и международного сотрудничества Рослесхоза Владимир Дмитриев сообщил изданию, что ведомство совместно с Минприроды обсуждают возможность проведения лесоустройства и проектирования нерестоохранных полос до 2025 года. Кроме того, Росрыболовство и Рослесхоз планируют проведение лесоустройства и проектирование рыбохозяйственных заповедных зон.

В феврале стало известно о том, что в Шотландии вокруг отдаленных рек высадили 250 тысяч деревьев ради спасения атлантического лосося. Ученые выяснили, что летом вода в реках шотландского района Хайленд становится слишком горячей и не подходит для нереста этого вида рыбы, что ставит его под угрозу исчезновения. Деревья помогут защитить воды местных рек от перегрева и поддержать популяцию.

Полина Кислицына
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