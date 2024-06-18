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08:06, 18 июня 2024Россия

В Азове загорелись резервуары с нефтью после атаки ВСУ. Как в городе устраняют последствия удара?

В ростовском Азове горят резервуары с нефтепродуктами после атаки дрона ВСУ

Скриншот: Telegram-канал МЧС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе загорелись резервуары с нефтепродуктами в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Резервуары с нефтью загорелись в Азове после атаки ВСУ

Голубев уточнил, что резервуары с нефтью загорелись в Азове — городе в юго-западной части Ростовской области. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Глава региона добавил, что спасатели тушат открытый огонь.

На место происшествия также выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Пожар тушат более 200 человек

Глава региона сообщил, что по состоянию на 07:00 по московскому времени в тушении пожара в Азове участвуют 208 человек, 39 единиц техники и один пожарный поезд. Он заверил, что риска для жителей из-за пожара нет.

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Ранее были опубликованы кадры горящих в Азове после атаки ВСУ резервуаров. Их представил Telegram-канал Baza. «Местные сообщают, что перед началом пожара они слышали около пяти взрывов», — говорится в публикации издания.

Губернатор исключил дальнейшее распространение пожара

Голубев также оценил риск распространения пожара на другие объекты и подчеркнул, что этого не произойдет. По его словам, сейчас лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды.

Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет

Василий Голубевгубернатор Ростовской области

Позже новые кадры мощного пожара на резервуарах с нефтью в Азове опубликовало МЧС России. По данным ведомства, площадь возгорания составляет 5 000 кубометров. На видео МЧС попало тушение огня: он настолько мощный, что видны огненные шары, валит черный дым.

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      Марина Совина
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