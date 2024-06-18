Опубликованы кадры горящих в Азове после атаки ВСУ резервуаров

Baza опубликовала кадры горящих в Азове после атаки ВСУ резервуаров

Видео: Telegram-канал Baza

Telegram-канал Baza кадры горящих после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) резервуаров в городе Азов Ростовской области.

«Местные сообщают, что перед началом пожара они слышали около пяти взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.