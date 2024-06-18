В российском регионе загорелись резервуары с нефтепродуктами из-за атаки ВСУ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали резервуары с нефтепродуктами в городе Азов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Голубев написал, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
«Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — сообщил он.
За ночь с 14 на 15 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника ВСУ над Ростовской областью. До этого Голубев сообщил, что в районе Каменска-Шахтинского силы ПВО сбили несколько дронов.