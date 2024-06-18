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07:06, 18 июня 2024Россия

Появились подробности о возникшем после атаки пожаре на нефтяных резервуарах в Азове

Губернатор Голубев: рисков распространения пожара в Азове на другие объекты нет
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Рисков распространения пожара, который начался на резервуарах с нефтепродуктами в Азове Ростовской области после атаки беспилотника, на другие объекты нет. Об этом, рассказывая о подробностях ситуации, написал губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«По состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд», — написал Голубев. По его словам, риска для жителей из-за пожара нет.

Роспотребнадзор на месте происшествия проводит мониторинг состояния окружающей среды. Пока не обнаружено превышения предельно допустимой концентраций загрязнений веществ.

Резервуары с нефтью загорелись в Азове Ростовской области в ночь на вторник, 18 июня. Это произошло в результате атаки БПЛА. Никто, по предварительным данным, не пострадал. В сети также появились кадры с места происшествия.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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