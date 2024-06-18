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07:35, 18 июня 2024Россия

Появились новые кадры мощного пожара на резервуарах с нефтью в Азове

Опубликованы новые кадры мощного пожара на резервуарах с нефтью в Азове

В сети появились новые кадры пожара на резервуарах с нефтью в Азове Ростовской области, который возник в результате атаки беспилотника. Их публикует МЧС России в Telegram-канале.

На видео попало тушение огня. Он настолько мощный, что видны огненные шары и валит черный дым. На месте происшествия, судя по кадрам, работают сотрудники оперативных служб.

Резервуары с нефтью загорелись в Азове Ростовской области в ночь на вторник, 18 июня. Это произошло в результате атаки БПЛА. Никто, по предварительным данным, не пострадал. Рисков распространения огня нет, опасностей для жителей — тоже, заверил губернатор Василий Голубев.

К тушению пожара привлекли пожарный поезд. На других опубликованных в сети кадрах видны возникающие из-за пожара световые вспышки и столб дыма, который распространяется над городом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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