Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 16 июня 2024Россия

Путин посетит один из российских регионов

Репортер Зарубин: Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин посетит один из российских регионов. Об этом сообщает репортер Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Журналист сообщил, что на следующей неделе у российского лидера в планах региональная поездка. Зарубин не уточнил, о каком именно субъекте Федерации идет речь.

Помимо этого, как отметил репортер, на грядущей неделе президент также планирует международные контакты и проведение совещания по миграционной политике страны.

13 июня Кремль перенес совещание по совершенствованию миграционной политики. Отмечалось, что Владимир Путин проведет совещание по совершенствованию миграционной политики в другой день. Отмечалось, что дату Кремль объявит позже.

До этого Путин на заседании Совета безопасности призвал скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор Ростовской области прокомментировал захват заложников в СИЗО

      Главный тренер «Флориды» прокомментировал замену Бобровского в провальном матче

      Захваченные в ходе конфликта на Украине военнопленные будут освобождены

      Песков высказался о мирном предложении Путина

      Путин посетит один из российских регионов

      Песков заявил о наличии в Киеве трезвых голов и их желании прислушаться к Путину

      Саммит по Украине в Швейцарии описали фразой «все уже кончено»

      Итоговый документ саммита в Швейцарии по Украине поддержали 80 стран

      С захватившими в ростовском СИЗО заложников террористами пытался поговорить местный имам

      Премьер Нидерландов выступил за участие России в саммите по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше