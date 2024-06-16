Путин посетит один из российских регионов

Репортер Зарубин: Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе

Президент России Владимир Путин посетит один из российских регионов. Об этом сообщает репортер Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Журналист сообщил, что на следующей неделе у российского лидера в планах региональная поездка. Зарубин не уточнил, о каком именно субъекте Федерации идет речь.

Помимо этого, как отметил репортер, на грядущей неделе президент также планирует международные контакты и проведение совещания по миграционной политике страны.

13 июня Кремль перенес совещание по совершенствованию миграционной политики. Отмечалось, что Владимир Путин проведет совещание по совершенствованию миграционной политики в другой день. Отмечалось, что дату Кремль объявит позже.

До этого Путин на заседании Совета безопасности призвал скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире.