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21:41, 13 июня 2024Россия

Кремль перенес совещание по совершенствованию миграционной политики

Песков заявил о переносе совещания по совершенствованию миграционной политики
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет совещание по совершенствованию миграционной политики в другой день, дату Кремль объявит позже. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности призвал скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире.

Помимо этого, российский лидер предложил членам Совета безопасности страны рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу. По словам главы государства, это вопрос, имеющий прямое отношение и к безопасности, и к экономике.

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      Юлия Мискевич
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