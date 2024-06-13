Кремль перенес совещание по совершенствованию миграционной политики

Песков заявил о переносе совещания по совершенствованию миграционной политики

Президент России Владимир Путин проведет совещание по совершенствованию миграционной политики в другой день, дату Кремль объявит позже. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности призвал скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире.

Помимо этого, российский лидер предложил членам Совета безопасности страны рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу. По словам главы государства, это вопрос, имеющий прямое отношение и к безопасности, и к экономике.