Президент России Путин обсудил с Совбезом меры безопасности пунктов пропуска через границу

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности страны рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, это вопрос, имеющий прямое отношение и к безопасности, и к экономике. «Докладчик у нас Денис Валентинович Мантуров», — подчеркнул Путин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев анонсировал заседание с президентом России по вопросам миграции. Он уточнил, что эта тема обсуждалась членами комиссии более шести месяцев, по подготовке к заседанию была проделана большая работа как в рамках комиссии, так и в рамках деятельности других структур.

Предыдущее совещание президента с Советом безопасности состоялось 22 июля. Мероприятие было непубличным.