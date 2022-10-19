Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики России из-за ситуации в мире

Нужно скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире. К этому призвал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности, передает ТАСС.

По словам главы государства, миграционная политика должна учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства.

Вместе с тем Путин отметил, что сфера миграционной политики «крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и общества». В настоящее время ситуация в мире динамично меняется, возникают моральные и региональные факторы, которые влияют на миграционную сферу, добавил президент.

Ранее Путин предложил членам Совета безопасности страны рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу. По словам главы государства, это вопрос, имеющий прямое отношение и к безопасности, и к экономике.

