Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:03, 19 октября 2022Россия

Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики

Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики России из-за ситуации в мире

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Нужно скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире. К этому призвал президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности, передает ТАСС.

По словам главы государства, миграционная политика должна учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства.

Вместе с тем Путин отметил, что сфера миграционной политики «крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и общества». В настоящее время ситуация в мире динамично меняется, возникают моральные и региональные факторы, которые влияют на миграционную сферу, добавил президент.

Ранее Путин предложил членам Совета безопасности страны рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу. По словам главы государства, это вопрос, имеющий прямое отношение и к безопасности, и к экономике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России
Названо число нашедших убежище в России жителей Донбасса и юго-востока Украины
Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
В Совфеде дали разъяснение об изменении законов из-за указа Путина
Четыре региона России решили не вводить ограничения на фоне особого положения
Звезда сериала «Великая» вспомнила свое школьное прозвище
Шипулин рассказал о предложениях для спортсменов принять допинг перед Олимпиадой
Власти Украины провели стратегическое совещание по вопросам энергообеспечения
На дне Ладожского озера впервые обнаружили сейсмические разломы
В Херсоне рассказали о продолжающихся ударах по Каховской ГЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.