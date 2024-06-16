Песков высказался о мирном предложении Путина

Песков: мирное предложение Путина сделано с учетом сложившихся реалий

Мирное предложение по украинской ситуации президента России Владимира Путина сделано с учетом сложившихся реалий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram.

«Это не ультиматум, это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле», — высказался он. По его словам, при попытках выйти на политико-дипломатическое русло урегулирования конфликта есть определенные условия на земле, которые каждый раз ухудшаются для Киева.