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09:40, 21 января 2025Экономика

Россия резко нарастила производство сырья для популярного деликатеса

АДМ: Производство сурими из минтая в России выросло на 47 % в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Жернов Вадим / ИТАР-ТАСС

По итогам 2024 года производство сурими из минтая в России увеличилось на 47 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигло отметки в 70,8 тысячи тонн. О резком росте выпуска сырья для производства крабовых палочек и других популярных во всем мире рыбных полуфабрикатов сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Для сравнения, в 2023 году производство сурими из минтая в России оценивалось в 47,5 тысячи тонн. Таким образом, за 12 месяцев суммарные объемы выпуска этого сырья в стране увеличилось на 22,5 тысячи. Подобная динамика позволила РФ укрепиться в списке крупнейших в мире производителей сурими из минтая, пояснили в ассоциации.

С 2018 по 2024 год доля России на глобальном рынке сурими увеличилась до 7 процентов, отметил глава АДМ Алексей Буглак. Несмотря на это, РФ по-прежнему сильно отстает по объемам выпуска этого сырья от своих главных конкурентов. Производство сурими из минтая в США в прошлом году составило 170,5 тысячи тонн, а в странах Юго-Восточной Азии — 318 тысяч. Суммарное же производство сырья в мире за это время упало на 4 процента, до 905 тысяч тонн.

Ранее Буглак сообщал о резком росте вывоза продукции переработки минтая из России в Китай. По итогам первых семи месяцев прошлого года показатель превысил результат за весь 2023-й и достиг отметки в 32 тысячи тонн. Речь шла об экспорте в азиатскую страну филе, фарша и сурими из минтая. Глава АДМ связал подобную динамику в том числе с заметным увеличением потребления этой продукции в КНР.

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