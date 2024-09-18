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14:48, 18 сентября 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз рыбной продукции в Китай

Глава АДМ Буглак: вывоз продукции переработки минтая в КНР достиг 32 тысяч тонн

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза продукции переработки минтая из России в Китай достигли отметки 32 тысячи тонн. О резком росте экспорта сообщил глава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак, его слова приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что речь идет о вывозе филе, фарша и сурими из минтая. Достигнутый в январе-июле результат на 6000 тонн превысил показатель за весь прошлый год (26 тысяч). Подобной динамике способствует рост потребления этой рыбной продукции в азиатской стране, заявил Буглак.

Глава АДМ добавил, что экспорт продукции переработки минтая из России в Китай значительно вырос за последние несколько лет. На этом фоне отечественные поставщики постепенно вытесняют своих конкурентов с рынка азиатской страны. Подобному способствует в том числе снижение цен на российскую продукцию. «Частично эта разница компенсируется более короткой и дешевой логистикой», — резюмировал Буглак.

Ранее он спрогнозировал России мировое лидерство по вылову минтая. Буглак ожидает, что по итогам 2024 года отечественные рыбаки смогут добыть в общей сложности около 1,9 миллиона тонн этой деликатесной рыбы. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в Беринговом море суммарные объемы вылова минтая в РФ, по его мнению, немного не дотянут до 25-летнего рекорда, установленного в 2023 году.

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      Анатолий Акулов
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