Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:00, 15 июля 2025Россия

Депутат закупил набор продуктов здорового питания на 1000 рублей и разозлил россиян

В Петербурге депутат Ржаненков закупил продуктов на 1000 руб. и разозлил граждан
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков закупил в сети «Перекресток» набор продуктов здорового питания на 1000 рублей и разозлил граждан. Поход российского депутата в магазин попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем».

На представленных кадрах россиянин приобретает кефир, два яблока, творог, макароны, гречку, черный хлеб, морковь и куриную голень. За все это чиновник заплатил 1040 рублей.

В соцсетях Ржаненкова раскритиковали за выбор магазина и состав продуктовой корзины. Один из комментаторов отметил, что депутаты «далеки от своего народа» и «живут в параллельном мире».

Ржаненков пояснил, что цель ролика была показать именно такой набор продуктов. После нападок в соцсетях депутат решил провести мониторинг цен.

«Мысли у людей от крайности до крайности: от того, что я оторван от жизни и народа, до благодарности за то, что мы эту тему подняли. Мы продолжим эту работу, будем делать какой-то мониторинг», — заявил он.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил проверить продающиеся в магазинах козинаки с кадмием и лукум с плесенью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?

    Нью-йоркский метрополитен не выдержал ливней

    Фургон путешественника взорвался вместе с ним на пляже в Европе

    Собчак высказалась о попытке покушения на нее словами «сложно жить»

    Появились подробности об отравлении будущих прокуроров на банкете в российском городе

    Россия довела до максимума закупки ряда южнокорейских товаров

    Российским полицейским начали компенсировать взятки

    В РПЦ ответили на заявление Зеленского о крещении «Руси-Украины»

    Плюнувший в бургер клиента работник «Вкусно — и точка» заявил о страхе и угрозах расправы

    В Раде раскритиковали ушедшего в отставку премьера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости