Депутат закупил набор продуктов здорового питания на 1000 рублей и разозлил россиян

В Петербурге депутат Ржаненков закупил продуктов на 1000 руб. и разозлил граждан

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков закупил в сети «Перекресток» набор продуктов здорового питания на 1000 рублей и разозлил граждан. Поход российского депутата в магазин попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем».

На представленных кадрах россиянин приобретает кефир, два яблока, творог, макароны, гречку, черный хлеб, морковь и куриную голень. За все это чиновник заплатил 1040 рублей.

В соцсетях Ржаненкова раскритиковали за выбор магазина и состав продуктовой корзины. Один из комментаторов отметил, что депутаты «далеки от своего народа» и «живут в параллельном мире».

Ржаненков пояснил, что цель ролика была показать именно такой набор продуктов. После нападок в соцсетях депутат решил провести мониторинг цен.

«Мысли у людей от крайности до крайности: от того, что я оторван от жизни и народа, до благодарности за то, что мы эту тему подняли. Мы продолжим эту работу, будем делать какой-то мониторинг», — заявил он.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил проверить продающиеся в магазинах козинаки с кадмием и лукум с плесенью.