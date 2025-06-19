В России обратили внимание на козинаки с кадмием и лукум с плесенью

Депутат Леонов: Продающиеся в магазинах козинаки с кадмием нужно проверить

Продающиеся в магазинах продукты, в которых обнаружились бактерии и плесень, нужно проверить. Внимание на возможно опасные товары обратил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат обратился в Роспотребнадзор по поводу продукции от Азовской кондитерской фабрики: в ее халве с курагой нашли бактерии группы кишечной палочки, в рахат-лукуме — плесень, а в козинаках — превышение кадмия. Перечисленные продукты представляют серьезную угрозу для здоровья людей: кишечная палочка может привести к заболеваниям ЖКТ и инфекциям, плесень — к расстройству пищеварения, а длительное потребление продуктов с кадмием — к почечной недостаточности, остеопорозу или развитию новообразований.

«Обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с просьбой проверить данную информацию, чтобы при необходимости могли быть приняты соответствующие меры, которые защитят здоровье граждан от такой продукции», — написал Леонов.

Жительница Москвы ранее купила в одном из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл» кишащую червями рыбу. По словам россиянки, стейки из нерки, в которых оказались паразиты, обошлись ей примерно в 1300 рублей.