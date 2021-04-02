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Во Франции мужчина пробрался в Елисейский дворец с горящей бутылкой

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Фото: Thomas Coex / Reuters

Мужчина, вооруженный горящей бутылкой, попытался пробраться во двор Елисейского дворца — резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля. По данным издания, злоумышленника сопровождали два сообщника, которые снимали происходящее на видео. Гражданина с бутылкой, в горлышко которой был вставлен кусок зажженной ткани, заметили в тот момент, когда он перелазил через забор.

Полиция задержала трех граждан и поместила их под стражу по подозрению в попытке применения насилия с использованием оружия. Следствие установит, бросил ли мужчина бутылку целенаправленно или случайно уронил перед задержанием.

Мотивы поступка гражданина неизвестны. Однако, по предварительным данным, анализ жидкости из бутылки показал, что она не опасна. 30-летний нарушитель порядка в свою очередь назвал себя художником и заверил, что не собирался предпринимать никаких насильственных действий.

В январе мужчина во французском Нанте напал с саблей на офицеров полиции, прибывших по вызову о нарушении общественного порядка. Пострадал один из стражей порядка. Офицер получил ранения в области ноги и паха, ему наложили десять швов и отправили на больничный. По предварительным данным, нападавший вышел из себя в ходе семейной ссоры, так как находился под воздействием алкоголя и нелегальных психоактивных веществ.

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