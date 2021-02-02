Мир
 
Последние новости
Прокурор попросил отправить Навального в колонию общего режима
Подсчитан заработок «Барселоны» от присутствия в клубе Месси
Похищенный США российский «Панцирь» попадет в секретную «Зону 51»
Разработчик заявил о меньшем числе побочных эффектов «Спутника V» у пожилых
Мария Максакова рассказала о насилии со стороны бывшего возлюбленного
МВД Белоруссии отказалось возбуждать уголовное дело о похищении Колесниковой
Прокурор назвал Навального единственным россиянином с двойным условным сроком
Финляндия пожаловалась на изношенные электросети в России
Россиянка выбрала самые нелепые вещи из магазина Zara и вызвала споры в сети
Меркель и Байден обсудили «Северный поток-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина напал с саблей на полицейских во Франции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Police nationale de Loire-Atlantique

Мужчина во французском Нанте напал с саблей на офицеров полиции, прибывших по вызову о нарушении общественного порядка. Пострадал один из стражей порядка, сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел 30 января. По данным издания, мужчина с необычной саблей в руках набросился на полицейских сразу после того, как они приехали, и ранил одного из них. Офицер получил ранения в области ноги и паха, ему наложили десять швов и отправили на больничный.

Нападавшего задержали и будут судить. По предварительным данным, он вышел из себя в ходе семейной ссоры, так как находился под воздействием алкоголя и нелегальных психоактивных веществ.

Днем ранее сообщалось еще об одном кровавом происшествии во Франции: в Тулоне из окна выбросили на улицу коробку с отрезанной человеческой головой. Полиция провела спецоперацию в районе находки и задержала подозреваемого. Голова предположительно принадлежала бездомному.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Nantes : des policiers attaqués par un homme armé d'un sabre
Пакистан приблизил освобождение обезглавившего американского журналиста убийцы
Человеческую голову выкинули из окна во Франции