Мужчина напал с саблей на полицейских во Франции

Мужчина во французском Нанте напал с саблей на офицеров полиции, прибывших по вызову о нарушении общественного порядка. Пострадал один из стражей порядка, сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел 30 января. По данным издания, мужчина с необычной саблей в руках набросился на полицейских сразу после того, как они приехали, и ранил одного из них. Офицер получил ранения в области ноги и паха, ему наложили десять швов и отправили на больничный.

Нападавшего задержали и будут судить. По предварительным данным, он вышел из себя в ходе семейной ссоры, так как находился под воздействием алкоголя и нелегальных психоактивных веществ.

Днем ранее сообщалось еще об одном кровавом происшествии во Франции: в Тулоне из окна выбросили на улицу коробку с отрезанной человеческой головой. Полиция провела спецоперацию в районе находки и задержала подозреваемого. Голова предположительно принадлежала бездомному.