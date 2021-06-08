В доме ударившего Макрона мужчины прошел обыск

Французские полицейские провели обыск в доме мужчины, ударившего по лицу президента страны Эммануэля Макрона во время его встречи с населением в ходе его визита в департамент Дром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Как рассказал журналистам приятель подозреваемого, он удивлен таким поступком своего знакомого, поскольку он — «спокойный человек». «Если бы мне сказали, что Дамьен может ударить президента, я бы ответил, что это неправда», — сказал он.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром, который прошел во вторник, 8 июня. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.

Позже французский лидер призвал не преувеличивать значение этого инцидента, который он считает «единичным фактом». По его словам, «это не должно отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства».

Ранее Эммануэля Макрона раскритиковали за сложившуюся в стране ситуацию с безопасностью. В апреле несколько десятков отставных французских генералов и офицеров опубликовали письмо президенту, в котором предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов».