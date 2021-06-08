Макрон прокомментировал пощечину во время общения с народом

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал пощечину, полученную от одного из граждан во время общения с народом во французском департаменте Дром. Он высказал мнение в интервью региональному сайту Le Dauphine.

Макрон заявил, что значение инцидента не следует преувеличивать.

«Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю единичным фактом. Это не должно отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства», — сказал французский лидер.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.

Ранее французского президента раскритиковали за сложившуюся в стране ситуацию с безопасностью. В апреле несколько десятков отставных французских генералов и офицеров опубликовали письмо Макрону, в котором предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов».