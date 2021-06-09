Ударивший Макрона наряжался рыцарем

Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона во время его встречи с населением в департаменте Дром, наряжался рыцарем и увлекался Средневековьем. Об увлечениях нападавшего стало известно французской газете Le Parisien.

По информации издания, нападавшего зовут Дамьен Т., ему 28 лет. На одном из снимков в Instagram мужчина позирует в рыцарских доспехах с мечом в руках. Во время обысков в квартире Дамьена Т. было обнаружено множество книг по Средневековью и ролевым играм, советский флаг и реплика оружия.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.

Позже стало известно, что у сообщника напавшего на Макрона, Артура С., провели обыск. В доме Артура нашли оружие и программную книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Майн кампф»).