Стало известно о предупреждении Макрону перед пощечиной

Один из сотрудников службы безопасности предупреждал президента Франции Эммануэля Макрона о возможной угрозе непосредственно перед тем, как тот получил пощечину. Об этом сообщает BFM TV.

«Сотрудники безопасности не считали, что зона, где произошло нападение, была достаточно безопасной для встречи с избирателями, хотя сама местность не считается опасной», — рассказали на телеканале. В материале уточняется, что во французской доктрине безопасности политиков, в отличие от американской и израильской, политик всегда сам решает, как ему себя вести, а дело охраны — предупредить его о любой грозящей опасности.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к местным жителям, находившимся за невысоким металлическим ограждением, пожал руку одному из мужчин и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.

Позже стало известно, что у сообщника напавшего на Макрона Артура С. провели обыск. В его доме нашли оружие и программную книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Майн кампф», признана в России экстремистским материалом).