Француза оштрафовали на десять тысяч евро за изображение Макрона в виде Гитлера

Изобразившего Макрона в виде Гитлера активиста оштрафовали на десять тысяч евро

Суд города Тулон во Франции приговорил активиста, изобразившего президента страны Эммануэля Макрона в виде Адольфа Гитлера на рекламном щите, к штрафу в размере десяти тысяч евро. Об этом сообщает Euronews.

62-летнего Мишель-Анжа Флори осудили за публичное оскорбление государственного лидера. После вынесения приговора мужчина заявил, что намерен его обжаловать. По его словам, суд нарушил его право на карикатуру.

Адвокат Флори Беранже Турне поддержал активиста. «Президент, который так яростно защищает свободу самовыражения, считает, что эта свобода заканчивается на его августейшей персоне», — заключил он.

Макрон подал в суд на автора баннера в конце июля, когда на улицах французского города Тулон выставили огромный рекламный щит, на котором президента изобразили в образе Гитлера. В правой части изображения с политиком в форме нацистской армии на фоне знамени Третьего рейха сделана надпись: «Подчинись. Сделай прививку». Таким образом автор плаката Флори высказался против введения в стране санитарных пропусков и ужесточения антиковидного режима.