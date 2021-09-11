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Ударивший Макрона по лицу француз вышел из тюрьмы

Давший пощечину Макрону Дамьен Тарел заявил, что не жалеет о своем поступке
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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Phil Noble / Pool / Reuters

Дамьен Тарел (Damien Tarel), который в июне этого года дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, вышел на свободу после трех месяцев тюрьмы. Об этом сообщает издание France Bleu.

28-летний француз отметил, что чувствует себя хорошо после досрочного освобождения. Он также признался, что не жалеет о своем поступке. «Если бы мне пришлось вернуться в прошлое, я бы сделал то же самое снова», — заявил он.

Тарел добавил, что во время пребывания в тюрьме получил много писем с поддержкой. Он выразил благодарность всем, кто правильно понял его поступок и не принял его действия за акт насилия.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром 8 июня. Французский лидер подошел к местным жителям, находившимся за невысоким металлическим ограждением, пожал руку одному из мужчин и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. 10 июня Тарела приговорили к четырем месяцам тюрьмы.

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