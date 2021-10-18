Политолог сравнил разлад между Россией и НАТО с кануном Первой мировой

Дипломатический конфликт между Россией и НАТО чреват непредсказуемыми последствиями, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Окончательный отзыв российских представителей из Брюсселя означает конец надежд на скорое восстановление оперативных контактов между военными, что повышает риск негативного исхода при любом кризисе, объяснил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Разлад наметился еще в начале октября, после решения руководства НАТО выслать половину российской миссии из Брюсселя и заявлений Пентагона относительно возможного членства Украины и Грузии в альянсе. Тогда же стало окончательно ясно, что военно-политический блок намерен вновь использовать образ России в качестве основного противника, уверен Кортунов.

Отвечая на вопрос про влияние событий на возможное обострение военных инцидентов, политолог сравнил происходящее между Россией и НАТО с обстановкой перед Первой мировой войной. «Если нет осложнений, то и взаимодействий не нужно. 7 лет не было конфликта, ну, теперь его и никогда не будет. Многие так думали прямо накануне Первой мировой войны», — так Кортунов объяснил важность рабочих контактов между вооруженными силами двух сторон.

Отношения России и Североатлантического военно-политического блока ухудшились на фоне событий 6 октября, когда стало известно о высылке восьми членов российской миссии при альянсе. НАТО объяснил такую высылку «агрессивной политикой России», однако не привел подробностей. 18 октября, в ответ на эти меры, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября.

