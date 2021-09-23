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Лавров оценил вероятность вступления России в НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вступать в НАТО
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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН встретился в генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет ТАСС.

С таким высказыванием глава МИД России во время протокольного фотографирования обратился к прессе. Далее встреча проходила за закрытыми дверями.

Первостепенное значение

В НАТО неоднократно подчеркивали, что стремятся наладить отношения с Россией. Так, в июне Столтенберг заявил, что отношения с Россией имеют первостепенное значение для альянса. Он пояснил, что НАТО пытается придерживаться двух основных направлений во взаимодействии с Москвой.

Как рассказал генсек, НАТО собирается продолжить развитие отношений с Россией, даже если улучшений в этой сфере не предвидится. Он подчеркнул, что с Москвой нужно говорить.

Также генсек заявил, что страны-члены НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют угрозу для России. Он подчеркнул, что альянс готов к диалогу с Москвой, чтобы избежать непредсказуемой эскалации.

При этом спустя пару дней после заявления Столтенберга Лавров рассказал, что альянс отказался от контактов с Москвой по линии военных. По словам главы МИД, курс НАТО на сдерживание России провоцирует военно-политическую напряженность в Европе. Министр подчеркнул, что «натовские стратеги» вновь увидели агрессивные действия России там, где их нет.

Ухудшение отношений

Отношения России и НАТО резко испортились после присоединения Крыма к России в 2014 году. Андерс Фог Расмуссен, который в тот момент был генсеком альянса, расценил события как угрозу суверенитету Украины и европейской безопасности.

5 марта в ходе внеочередного заседания Совета НАТО по Украине он заявил, что альянс пересмотрит «весь спектр» сотрудничества с Москвой на фоне ее отношений с Киевом. В результате НАТО приостановило «проведение военных и гражданских встреч с Россией и планирование совместных военных миссий».

Затем 1 апреля в ходе глав МИД стран-членов НАТО альянс сообщил о приостановлении всех видов гражданского и военного сотрудничества с Россией.

Начало сотрудничества России и НАТО

Отношения между Россией и НАТО были установлены после распада СССР в декабре 1991-го, тогда Москва присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В 1998 году было учреждено дипломатическое представительство России при НАТО. В рамках контактов страны с альянсом существовали рабочие группы по сотрудничеству в воздушном пространстве, области тыла и материально-технического обеспечения, области противоракетной обороны.

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