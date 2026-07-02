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Силовые структуры
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13:52, 2 июля 2026Силовые структуры

Совместная прогулка до города закончилась для россиянки изнасилованием и расправой

В Удмуртии раскрыли изнасилование и расправу 20-летней давности
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Удмуртской Республике предстанет перед судом 54-летний ранее осужденный уголовник по делу о расправе 20-летней давности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 июня 2006 года тогда еще 34-летний мужчина в селе Камское познакомился с 26-летней девушкой. Узнав, что новой знакомой надо в город Камалнку, он предложил пройти этот путь вместе. Однако в лесу возле города он начал приставать к новой знакомой и захотел вступить с ней в половую связь. Получив отказ, он ударил спутницу и, используя физическое превосходство, изнасиловал потерпевшую. Опасаясь проблем с законом, он задушил девушку.

Ее тело нашли спустя неделю, изначально причастность мужчины установить не удалось. Годы спустя в рамках расследования преступлений прошлых лет следователи установили причастность уже осужденного за другое преступление уголовника. Был проведен следственный эксперимент с обвиняемым, в ходе которого он показал, как учинил расправу и признал вину в полном объеме.

Ранее сообщалось, что на границе с Финляндией задержали 44-летнего ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в изнасиловании 32-летней женщины.

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