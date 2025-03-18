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19:51, 18 марта 2025Силовые структуры

Российский уголовник изнасиловал женщину и попытался сбежать в Финляндию

На границе с Финляндией задержали пытавшегося скрыться насильника
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На границе с Финляндией задержали 44-летнего ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в изнасиловании 32-летней женщины. Об этом во вторник, 18 марта, сообщает NEWS.ru.

По данным издания, мужчина и женщина нашли друг друга на сайте знакомств. После свидания уголовник позвал новую знакомую к себе в квартиру на Комендантском проспекте. Там он напал на женщину и изнасиловал ее. Позже подозреваемый сел за руль иномарки и попытался скрыться на территории Финляндии.

В марте 2023 года он условно-досрочно вышел из колонии. Всего мужчина был судим семь раз — за наркотики, кражу, грабеж, оскорбление представителя власти.

13 января сообщалось, что в Республике Бурятия уголовник угрозами заставил россиянку пойти с ним во двор и изнасиловал.

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