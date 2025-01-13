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14:11, 13 января 2025Силовые структуры

Уголовник угрозами заставил россиянку пойти с ним во двор и изнасиловал

В Бурятии российский уголовник изнасиловал ожидавшую такси женщину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Республике Бурятия предстанет перед судом ранее судимый российский уголовник, обвиняемый в изнасиловании. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 октября 2024 года в Улан-Удэ находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина заметил возле ресторана молодую женщину, ожидавшую приезда такси. Уголовнику удалось запугать незнакомку и угрозами убедить ее пройти с ним в близлежащий двор. Там, грозя расправой, он изнасиловал женщину, после чего сбежал.

Силовикам при помощи потерпевшей удалось установить личность злоумышленника и задержать его. На время расследования дела обвиняемого отправили в СИЗО. Уголовнику грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

28 декабря сообщалось, что в Гусь-Хрустальном осудят мужчину за изнасилование возле музея хрусталя.

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