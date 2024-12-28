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15:36, 28 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за изнасилование возле музея хрусталя

В Гусь-Хрустальном осудят мужчину за изнасилование возле музея хрусталя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Гусь-Хрустальном осудят мужчину за изнасилование возле музея хрусталя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Владимирской области.

По данным следствия, вечером 3 ноября обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения увидел идущую по улице девушку. Он последовал за ней и в парке возле музея напал на нее. Угрожая расправой, мужчина оттащил ее от пешеходной дорожки и изнасиловал ее. Через некоторое время знакомый потерпевшей стал ее искать по пути следования. Женщина увидела свет на дороге и стала кричать. После этого преступник скрылся.

Обвиняемый вину признал, ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Уголовное дело направлено в суд. Ему предъявлено обвинение по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством»).

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал школьницу и был осужден на 14 лет.

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