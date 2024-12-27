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16:52, 27 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал школьницу и был осужден на 14 лет

В Карелии изнасиловавшего школьницу местного жителя приговорили к 14 годам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Карелии суд приговорил 21-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за изнасилование школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Карелия.

Осужденный признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 2 статьи 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в период с июля по декабрь 2023 года он систематически растлевал одну из местных школьниц и присылал ей порнографические фотографии в одной из социальных сетей. В какой-то момент он совершил в отношении нее насильственный половой акт. О произошедшем девочка рассказала родителям, и те обратились к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово задержан мигрант-мясник, растлевавший 13-летнюю школьницу на протяжении пяти месяцев.

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