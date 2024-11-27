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12:55, 27 ноября 2024Силовые структуры

Мясник-мигрант пять месяцев растлевал российскую школьницу и попал под следствие

В Подмосковье задержан мясник-мигрант, растливший 13-летнюю школьницу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В подмосковном Одинцово задержан мясник-мигрант, растлевавший 13-летнюю школьницу на протяжении пяти месяцев. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина продавал мясо на рынке. Он щупал школьницу через одежду, целовал ее в губы и показывал порнографию. Он частично признал вину и пояснил, что трогал девочку по ее просьбе, не совершая при этом иных действий. Выяснилось, что он является отцом пятерых несовершеннолетних детей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске был задержан 27-летний мигрант из Киргизии, который попытался изнасиловать 13-летнюю школьницу.

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