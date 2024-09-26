Мигрант из Киргизии выманил на встречу российскую школьницу и попытался изнасиловать

В Новосибирске задержали мигранта из Киргизии за попытку изнасиловать школьницу

В Новосибирске был задержан 27-летний мигрант из Киргизии, который попытался изнасиловать 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, злоумышленник общался с девочкой в мессенджере. В один из дней он выманил ее на встречу, во время которой напал и попытался изнасиловать. Школьница смогла вырваться и убежать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось о том, что иностранец надругался над детьми в поселке Токсово Ленинградской области. Обвиняемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних 53-летний гражданин Узбекистана помещен в изолятор временного содержания.