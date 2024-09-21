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11:58, 21 сентября 2024Силовые структуры

Иностранец надругался над детьми в Ленобласти

РЕН ТВ: приезжий из Узбекистана надругался над детьми в Ленинградской области

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Иностранец надругался над детьми в поселке Токсово Ленинградской области. Об этом РЕН ТВ стало известно от знакомого с ситуацией источника.

«Мужчина надругался над детьми на детской площадке в поселке Токсово», — сказал собеседник.

По его словам, о произошедшем 19 сентября правоохранительным органам сообщила 46-летняя местная жительница. Обвиняемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних 53-летний гражданин Узбекистана помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 19-летний юноша изнасиловал 15-летнюю школьницу в подъезде дома. Злоумышленник надругался над потерпевшей прямо на лестнице, которая ведет на чердак дома.

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      Иван Потапов
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