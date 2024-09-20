В российском городе юноша изнасиловал школьницу по пути на чердак дома

В Петербурге юноша надругался над школьницей в подъезде по пути на чердак дома

В Санкт-Петербурге 19-летний юноша изнасиловал 15-летнюю школьницу в подъезде дома. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на некий источник.

По словам источника, злоумышленник надругался над потерпевшей прямо на лестнице, которая ведет на чердак дома. Сейчас оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд приговорил 50-летнего мужчину к 23 годам лишения свободы за изнасилование 12-летней школьницы. Преступление произошло 10 июня 2023 года в одном из парков, расположенных на юге столицы.