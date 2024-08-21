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08:40, 21 августа 2024Силовые структуры

Мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу в парке и получил 23 года колонии

В Москве изнасиловавший 12-летнюю школьницу мужчина получил 23 года колонии
Начало событий в новости В московском парке 50-летний мужчина изнасиловал школьницу

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд приговорил 50-летнего мужчину к 23 годам лишения свободы за изнасилование 12-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он признан виновным по части 5 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и по части 5 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Фигурант будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установил суд, преступление произошло 10 июня 2023 года в одном из парков, расположенных на юге столицы. Отмечается, что обвиняемый был знаком с потерпевшей.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Симферополя, который изнасиловал двух школьниц в общежитии и снял происходящее на видео

 

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      Анна Габай
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