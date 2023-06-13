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15:22, 13 июня 2023Силовые структуры

В московском парке 50-летний мужчина изнасиловал школьницу

В парке на юге Москвы 50-летний мужчина изнасиловал знакомую 12-летнюю девочку

Фото: Zhivko Minkov / Unsplash

На юге Москвы 50-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 июня в парке фигурант домогался ранее знакомой девочки, а затем надругался над ней.

Возбуждено дело по пункту «а» части 5 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «а» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что россиянина задержали. Он частично признал вину. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Кроме того, следователи проверят его на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Ранее в июне в Санкт-Петербурге педофил изнасиловал 14-летнюю школьницу и похитил у нее iPhone.

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    Екатерина Власова
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