В московском парке 50-летний мужчина изнасиловал школьницу

В парке на юге Москвы 50-летний мужчина изнасиловал знакомую 12-летнюю девочку

На юге Москвы 50-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 июня в парке фигурант домогался ранее знакомой девочки, а затем надругался над ней.

Возбуждено дело по пункту «а» части 5 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «а» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что россиянина задержали. Он частично признал вину. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Кроме того, следователи проверят его на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Ранее в июне в Санкт-Петербурге педофил изнасиловал 14-летнюю школьницу и похитил у нее iPhone.