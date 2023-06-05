Педофил изнасиловал 14-летнюю российскую школьницу и отобрал у нее iPhone

В лесу в Петербурге педофил изнасиловал 14-летнюю школьницу и забрал у нее iPhone

В лесу возле Кронштадтского шоссе в Петербурге педофил изнасиловал 14-летнюю школьницу и похитил у нее iPhone. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник.

Мужчина напал на девочку из Кронштадта и надругался над ней, после чего забрал у нее iPhone и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая сама обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность педофила.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 31-летнего мужчину и его 18-летнюю подругу задержали за домогательства к пятерым школьникам.