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19:11, 5 июня 2023Силовые структуры

Педофил изнасиловал 14-летнюю российскую школьницу и отобрал у нее iPhone

В лесу в Петербурге педофил изнасиловал 14-летнюю школьницу и забрал у нее iPhone

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В лесу возле Кронштадтского шоссе в Петербурге педофил изнасиловал 14-летнюю школьницу и похитил у нее iPhone. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник.

Мужчина напал на девочку из Кронштадта и надругался над ней, после чего забрал у нее iPhone и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая сама обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность педофила.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 31-летнего мужчину и его 18-летнюю подругу задержали за домогательства к пятерым школьникам.

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    Елизавета Новикова
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