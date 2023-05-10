Пятеро российских школьников стали жертвами лесных педофилов в Ленобласти

В Ленобласти 31-летний мужчина и его 18-летняя подруга совратили пятерых школьников в лесу

В Ленинградской области 31-летнего мужчину и его 18-летнюю подругу задержали за домогательства к пятерым школьникам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В августе 2022 года взрослые пригласили пятерых школьников — пятиклассницу, шестиклассницу, семиклассницу, девятиклассницу и мальчика, которому не исполнилось 14 лет — провести с ними выходные в лесу в Ломоносовском районе. Дети и подростки согласились. Там девушка и ее друг стали к ним приставать.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас с предполагаемыми педофилами работают следователи.