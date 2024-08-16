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20:17, 16 августа 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин изнасиловал двух школьниц в общежитии и получил 20 лет колонии

Житель Крыма осудили на 20 лет за изнасилование школьниц и съемку этого на видео

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Симферополя, который изнасиловал двух школьниц в общежитии и снял происходящее на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, все произошло ночью 27 июля 2023 года. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с двумя 13-летними девочками на улице Беспалова и пригласил их к себе в общежитие. После входа в здание он напал на одну из школьниц, приставил ей к горлу ключ и, угрожая убийством, изнасиловал обеих, снимая происходящее на телефон.

Суд признал мужчину виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ, приговорив к 20 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в подмосковном Красногорске силовики задержали 28-летнего гражданина Узбекистана, надругавшегося над местной жительницей. Мужчина заметил потерпевшую около метро, проследовал за ней до дома, зашел в подъезд и напал.

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      Олеся Мицкевич
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