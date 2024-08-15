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20:53, 15 августа 2024Силовые структуры

Иностранец надругался над жительницей Подмосковья

В Красногорске гражданин Узбекистана надругался над девушкой в подъезде

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В подмосковном Красногорске задержали 28-летнего гражданина Узбекистана, надругавшегося над местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 11 августа мужчина заметил потерпевшую около метро. Он проследовал за ней до дома, зашел в подъезд и напал на нее. Девушка смогла вырваться и обратиться в полицию.

Возбуждено дело по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Иностранец задержан. Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого.

Ранее на Чукотке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который расправился с сожительницей и изнасиловал знакомую.

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      Екатерина Кашурникова
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