Россиянина осудят за расправу над сожительницей и изнасилование знакомой

На Чукотке осудят мужчину за убийство сожительницы и изнасилование знакомой

На Чукотке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который расправился с сожительницей и изнасиловал знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 105 и 132 УК РФ. Его дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 27 февраля обвиняемый и его возлюбленная выпили, после чего между ними произошел конфликт. В результате мужчина избил сожительницу и нанес ей несовместимые с жизнью травы. Позднее выяснилось, что 21 февраля обвиняемый совершил действия сексуального характера в отношении 34-летней женщины.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего жителя Кытмановского района, подозреваемого в расправе над своей сожительницей и изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.