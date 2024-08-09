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10:28, 9 августа 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин расправился с сожительницей и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь

На Алтае задержали мужчину, убившего сожительницу и изнасиловавшего ее дочь

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего жителя Кытмановского района, подозреваемого в расправе над своей сожительницей и изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По данным следствия, в одном из сел Кытмановского района ночью 8 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее четырех раз ударил колуном (топором) по голове свою сожительницу, а затем изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь и скрылся. Женщина, получившая травмы, не выжила.

Вскоре злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее суд в Мордовии приговорил к десяти годам лишения свободы 36-летнего местного жителя, изнасиловавшего 17-летнюю девушку.

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      Олеся Мицкевич
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