Пьяный россиянин расправился с сожительницей и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь

На Алтае задержали мужчину, убившего сожительницу и изнасиловавшего ее дочь

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего жителя Кытмановского района, подозреваемого в расправе над своей сожительницей и изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По данным следствия, в одном из сел Кытмановского района ночью 8 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее четырех раз ударил колуном (топором) по голове свою сожительницу, а затем изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь и скрылся. Женщина, получившая травмы, не выжила.

Вскоре злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее суд в Мордовии приговорил к десяти годам лишения свободы 36-летнего местного жителя, изнасиловавшего 17-летнюю девушку.