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18:32, 7 августа 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на десять лет за изнасилование 17-летней девушки

В Мордовии осудили на десять лет мужчину, изнасиловавшего 17-летнюю девушку

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Мордовии суд приговорил к десяти годам лишения свободы 36-летнего местного жителя, изнасиловавшего 17-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 27 февраля в Саранске мужчина напал на несовершеннолетнюю незнакомку, затащил ее в гараж и надругался над ней, угрожая расправой.

Ранее суд во Владивостоке арестовал 29-летнего мигранта, который пытался изнасиловать женщину на базе отдыха.

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      Екатерина Кашурникова
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