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08:53, 7 августа 2024Силовые структуры

Пытавшегося изнасиловать женщину на российской базе отдыха мигранта арестовали

В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать женщину на базе отдыха

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд во Владивостоке арестовал 29-летнего мигранта, который пытался изнасиловать женщину на базе отдыха. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Мужчина пробудет в СИЗО два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ.

По предварительным данным, все произошло 4 августа. Иностранец, находясь на базе отдыха «Орхидея», проник в дом с супружеской парой и попытался изнасиловать 25-летнюю женщину. Потерпевшая оказала активное сопротивление, а ее муж задержал злоумышленника.

Уточняется, что мужчина нигде официально не трудоустроен, а на территории России находится нелегально.

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      Олеся Мицкевич
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