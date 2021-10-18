Россия приостановит работу представительства при НАТО

Лавров объявил о приостановке с 1 ноября работы постпредставительства России при НАТО

С 1 ноября Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Также, по словам министра, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве. Россия уже довела до сведения НАТО информацию об ответных шагах в связи с высылкой российских дипломатов из Брюсселя.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на сокращение численности российского дипкорпуса в Брюсселе Москва сформирует список ответных мер. Также Песков заявил об антироссийской направленности военного блока, которая является «объективной реальностью».

6 октября НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к «необъявленным агентам разведки».

