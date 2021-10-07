Песков прокомментировал решение НАТО в отношении российских дипломатов

Действия НАТО не позволяют России строить иллюзии по поводу возобновления диалога с альянсом. Так его решения в отношении российских дипломатов прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Здесь очевидна противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальных действиях», — уточнил пресс-секретарь главы государства. По его словам, действия представителей НАТО не позволяют «строить иллюзий» о нормализации отношений.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не верит заявлениям руководителей НАТО о диалоге с РФ после высылки сотрудников представительства. Он отметил, что руководители альянса еще вчера заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией и призывали возобновить диалог.

6 октября в НАТО сообщили о высылке нескольких сотрудников миссии России при альянсе из Брюсселя. Уточняется, что в миссии останутся только 10 дипломатов вместо 20.