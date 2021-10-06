В России пообещали «не оставить без ответа» высылку НАТО дипломатов

Сенатор Климов о высылке НАТО россиян: такого рода поведение не замеченным не будет

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что решение НАТО выслать восемь сотрудников представительства России при альянсе и оставить лишь 10 дипломатов не останется без ответа. Его слова приводит РИА Новости.

«Такого рода поведение НАТО без ответа не останется и не замеченным не будет», — пообещал Климов.

Сенатор при этом напомнил, что некоторое время назад в альянсе намекали на желание позитива в отношениях с Россией. Но в РФ не услышали ответа на предложение предпринимать конкретные шаги.

«Теперь последовало вот это. Если это и есть конкретные шаги НАТО, то это, конечно, не те шаги, которые обеспечивают прочный мир, надежную безопасность, взаимопонимание и доверие», — заключил Климов.

6 октября в НАТО сообщили о высылке нескольких сотрудников миссии России при альянсе из Брюсселя за их «враждебную деятельность». В миссии останутся всего 10 дипломатов.

