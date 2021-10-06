В НАТО подтвердили сокращение российской миссии до 10 человек

РИА Новости: в НАТО подтвердили сокращение миссии РФ, там останутся всего 10 человек

В НАТО подтвердили сокращение миссии РФ в Брюсселе и пояснили, что там останутся всего 10 человек. Такое заявление публикует РИА Новости.

«Мы подтверждаем, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства при НАТО, которые являлись незаявленными сотрудниками российской разведки», — цитирует агентство представителей альянса.

РИА Новости отмечает, что таким образом в миссии останутся работать 10 дипломатов из России вместо 20.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники отметил, что лидеры стран НАТО договорились выслать восемь россиян. Кроме того, альянс планирует упразднить должности двух сотрудников миссии РФ. Причина такого решения — «враждебная деятельность» России в странах-членах альянса. Пока что эту информацию не подтвердили ни в НАТО, ни в миссии РФ.

НАТО уже высылал россиян из миссии в Брюсселе в 2018 году. Это произошло на фоне скандала с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль. Тогда аккредитацию отозвали у семи сотрудников постпредства, а еще трем отказали в ее предоставлении.