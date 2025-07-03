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20:50, 3 июля 2025Мир

Германия захотела заключить с США сделку по вооружению Украины

Bild: Германия захотела заключить с США тайную сделку по вооружению ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Германия захотела заключить с США тайную сделку по вооружению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники пишет газета Bild.

По словам собеседников издания, решение Белого дома приостановить поставку ряда вооружений Украине вызвало тревогу в Берлине. Источники отметили, что немецкие власти считают нехватку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot самой большой проблемой для ВСУ.

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Источники указали, что сейчас власти ФРГ ожидают согласие американской стороны на передачу Киеву двух систем Patriot, за которые заплатит Германия.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения военнослужащих ВСУ обращению с крылатыми ракетами Taurus.

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