В Госдуме оценили призыв сенаторов к Байдену выслать 300 российских дипломатов

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некомпетентным призыв сенаторов Соединенных Штатов к американскому лидеру Джо Байдену увеличить численность сотрудников посольства в Москве, в противном случае — выслать 300 российских дипломатов из США. Его цитирует РИА Новости.

По словам политика, представители сената «явно рассчитывали на громкий пиар-ход», однако плохо разобрались в данной проблеме. Слуцкий отметил, что именно Вашингтон начал противостояние с Россией в дипломатической сфере в конце 2016 года, когда сделал «мишенями» сотрудников дипмиссий России и посольские объекты. «Все действия Москвы носили ответный и, подчеркну, взвешенный и симметричный характер», — отметил председатель комитета Госдумы.

Вместе с тем Слуцкий добавил, что сенаторы США не хотят вникать в это дело, предпочитая «строчить гневные послания своему президенту и выносить их в публичную плоскость». Список подписантов письма президенту США не вызывает удивления, заключил политик.

Ранее МИД России отреагировал на призывы сенаторов США выслать из страны 300 российских дипломатов. В ведомстве отметили, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Там предположили, что конгрессмены посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников, «не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях».